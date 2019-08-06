بالأرقام.. «الحج والعمرة» تستعرض جهودها في توعية ضيوف الرحمن

نفّذت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في الحج والعمرة والزيارة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، عددًا من البرامج والأنشطة الدعوية؛ بهدف توعية حجاج بيت الله الحرام، شارك فيها عدد من الدعاة والمترجمين.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنّ «الأمانة العامة» نفَّذت 12 محاضرةً ضمن البرنامج التوعوي في مسجد الشيخ عبدالعزيز بن باز، وجامع الراجحي بمكة المكرمة، و21 جولة ميدانية على مراكز التوعية الإسلامية في مكة المكرمة؛ للوقوف على سير العمل فيها.

وأوضحت الأمانة، أنَّ إجمالي عدد المكالمات التي وردت عبر الاتصال بالهاتف المجاني، الذي يعمل على مدار الساعة للإجابة عن أسئلة واستفسارات الحجاج بلغت 2899 مكالمة، كما بلغ عدد إجابات السائلين عبر مراكز الأمانة 6044 إجابة.

يأتي هذا، فيما بلغ عدد الكتب الإرشادية باللغة العربية وبلغات مختلفة، التي وزعت على الحجاج 282 ألفًا و650 كتابًا ومطوية، وعدد الكلمات الإرشادية 2473 كلمة، و1520 درسًا، و93 محاضرة.