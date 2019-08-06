خبير دولي يعدّد مزايا مهرجان العنب والفواكه في عسير

أثنى الخبير الدولي في الإعلام السياحي خالد آل دغيم، اليوم الثلاثاء، على فكرة مهرجان العنب والفواكه الموسمية، الذي أطلقت بلدية بللحمر التابعة لأمانة منطقة عسير نسخته الأولى بـ«الماوين بللحمر»، ويستمر ثلاثة أيام بالسوق الشعبية.

وهنّأ آل دغيم، أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، على نجاح المهرجانات المتخصصة التي انتشرت بالمنطقة، وحقَّقت الأهداف المطلوبة، وعلى جهود المسؤولين القائمين على المهرجانات ومدى تميُّزها، وقال: «المهرجانات المتخصّصة هي ظاهرة حضارية، والمجتمع المحلي هو من يجني فوائد هذا الجهد وتزيد الخبرة التراكمية لدى القائمين عليها، ما يعطي تميزًا في الأعوام المقبلة، ومنطقة عسير عرفت بأنها منطقة زراعية، ومع هذه الجهود وهذا التوجه أتمنى أن تصدر هذه المنتجات العضوية إلى أسواق خارجية، من خلال شركات داعمة للمحاصيل الزراعية».

وأضاف: «يستمتع الأهالي والزوار والمصطافون في عسير بمذاق المحاصيل الحقلية والفواكه الموسمية، التي تشتهر بإنتاجها المنطقة، وخصوصًا فصل الصيف؛ حيث يكثر العرض ويجد المزارع فرصة لتقديم ما لديه من خلال بسطات الفواكه الموسمية على جنبات الطرق المكتظة بالمارة، خصوصًا المؤدية إلى المتنزهات والمواقع السياحية، ويستمتع الأهالي والزوار بهذه المنتجات التي توجت بمهرجان متخصص في الماوين بللحمر، الذي اشتهر بالعنب وكثير من الفواكه الموسمية، إلى جانب المهرجانات الأخرى بالمنطقة مثل مهرجان العسل في عدة محافظات، ومهرجان البر في بللسمر، ومهرجان تمر الصفري في بيشه».

وطالب آل دغيم، الجامعات، بتقديم دراسات بحثية بالتعاون مع مراكز متخصصة حول تنشيط المحاصيل الحقلية والفواكه الموسمية بالمنطقة وطرق تنميتها؛ حتى تعود الفوائد ويجني أفراد المجتمع فوائدها، متابعًا: «نحن في زمن التخصص والبحث العلمي، لا سيّما أنّ هذه المنطقة تشتهر بغطاء نباتي متنوع وبها النباتات العطرية والمحاصيل المتنوعة، التي تعتمد على مياه الأمطار».

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وفي وقتٍ سابق، صرَّح رئيس البلدية والمشرف العام على المهرجان المهندس عبدالله بن حسن الأسمري، بأنَّ المهرجان يحمل في طياته العديد من الأهداف الاستراتيجية، في مقدمتها توسيع النطاق التسويقي لمنتجات مزارع الفواكه بالمنطقة وتمكين المزارعين من عرضها بالطرق المناسبة والتعريف بها لزوار المهرجان، وصناعة حراك اقتصادي واجتماعي يستقطب أهالي المنطقة.

وأضاف أنَّ المهرجان يستقطب في نسخته الأولى أكثر من 50 مزارعًا؛ بهدف تسويق محاصيل مزارع الفواكه الخاصة بهم كالعنب والرمان والتين، وغيرها من الفواكه الموسمية.

وتقام على هامش المهرجان عدة ندوات عن الفواكه في المنطقة وطرق زراعتها والاهتمام بها، بالتعاون مع فرع وزارة الزراعة بمنطقة عسير، بالإضافة لإقامة معرضين مصاحبين للمهرجان أحدهما لعرض الأدوات ‏والآلات ‏المستخدمة في الزراعة قديمًا وحديثًا، والآخر لعرض الصور التاريخية لقرى الماوين.