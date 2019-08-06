بالصور.. «المرور» يبدأ منع مركبات ودراجات نارية من دخول المشاعر المقدسة

بدأت قيادة قوات أمن الحج لشؤون المرور، اليوم الثلاثاء، منع دخول كل أنواع المركبات غير المصرح لها للمشاعر المقدسة، حسبما أعلن المرور السعودي.

وذكر بيان صادر عن المرور، اطلعت عليها «عاجل»: «تسهيلًا لحركة ضيوف الرحمن، البدء في إخلاء المشاعر المقدسة من جميع المركبات التي لا تحمل ترخيصًا»، دون مزيد من التفاصيل.

وسبق أن أوضح «الأمن العام» تعليمات دخول المركبات إلى منطقة مكة المكرمة، قائلًا: إنّه تُمنع المركبات الصغيرة التي تحمل لوحات سعودية والتي تقل سعتها عن 25 راكبًا، ويقودها من يرتدي الإحرام من دخول مكة؛ حيث يتم حجزها بالمواقف المعدة لها بمداخل المنطقة، ونقل ركابها من الحجاج إلى وجهتهم بوسائل النقل العام.

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كما تُمنَع كل أنواع الدراجات النارية والهوائية من دخول المشاعر المقدسة، وتُستثنى من ذلك الدراجات النارية العائدة لجهات رسمية، والمصرَّح لها من الجهات المختصة.

وأمس الأول الأحد، تابع وزير الداخلية، رئيس لجنة الحج العليا الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف إجراءات تنفيذ خطة أمن الحج في ساحات المسجد الحرام وبواباته الرئيسة، وذلك خلال جولة تفقدية.

واستمع الأمير عبدالعزيز، خلال الجولة، إلى شرح عن استعدادات قوات الأمن؛ لتنفيذ المرحلة المقبلة من الخطة داخل الحرم المكي والساحات المحيطة به، وبعد ذلك زار مركز عمليات المسجد الحرام، واطلع على أحدث تقنيات المركز، مستمعًا لشرح عن دوره في متابعة أمن وسلامة ضيوف الرحمن ومعالجة كل ما يتم رصده من ملاحظات، والتنسيق مع القيادات المساندة بساحات الحرم ومنشأة الجمرات والطرق التي تربط بينهما؛ لتنظيم تدفق الحجاج بعد رمي الجمرات باتجاه الحرم.