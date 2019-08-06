مواطنون لـ«عاجل»: مستشفى النساء والولادة بجازان «مماطلة وحيرة بين المقاولين»

جدد مواطنون فتح ملف تأخير إنجاز مستشفى «النساء والولادة» بجازان، المُتعثر منذ خمس سنوات، مؤكدين لـ«عاجل»، إنه «لا يوجد مبرر لتأخيره، كون الإنشاءات المتبقية لا تستغرق وقتًا طويلًا»، متسائلين في الوقت نفسه عن «الأسباب التي أدت إلى تأخير ترسية المشروع على مقاول جديد حتى اللحظة».

وحمّل المواطنون (الذين تحدثوا لعاجل) منطقة جازان الشؤون الصحية بالمنطقة المسؤولية عن تأخير ترسية المشروع حتى الآن، فيما أوضحت الإدارة العامة للعلاقات في وزارة الصحة لـ«عاجل»، أن الوزير أصدر قرارًا بسحب المشروع من المقاول المتعثر في إنجازه، ويتم الآن العمل على إعادة طرحه في القريب العاجل.

وقالت مواطنة لـ«عاجل»: «عانيت خلال فترة الولادة من التنقل من مستشفى إلى آخر بحثًا عن مستشفى يستقبلني، لكن الجميع متفق على رد واحد: لا يوجد سرير.. لا نعلم أين تلك الأسرة منذ أمد طويل، نقطع مسافات طويلة نعرض أنفسنا والجنين للمخاطر؛ بسبب مستشفيات غير قادرة على توفير سرير».

وفي السياق نفسه، قالت أخرى: «خلال وقت الولادة ذهبت إلى مستشفى صبيا العام، لكنه لم يستقبلني فتوجهت إلى مستشفى أبوعريش، ووجهت الموقف نفسه؛ لأنه لا يوجد سرير بحسب المسؤولين عن المستشفى، وبعد عناء وقطع مسافات استقبلني مستشفى بيش العام، لكن وضع الجنين سيئ جدًا؛ بسبب نقص الماء، ما جعل طفلتي تدخل العناية المركزة عدة أيام».

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وتابعت: «نأمل أن يتم إنجاز مشروع مستشفى النساء والولادة بجازان حتى تنتهى معاناتنا التي نعيشها مع مراجعة المستوصفات الصغيرة الخاصة وغير المتخصصة، كما أن المشروع سيوفر علينا عناء السفر إلى مناطق أخرى؛ لإجراء عمليات الولادة في مستشفيات متخصصة، لا سيما أن جازان لا يوجد بها مستشفى متخصص للولادة، وعدم توافر أسرة في المستشفيات الأخرى».

وعبر المواطنون، الذين تحدثوا لـ«عاجل»، عن دهشتهم من تأخر إنجاز مشروع إنشاء مستشفى النساء والولادة في منطقة يبلغ عدد سكانها أكثر من مليوني نسمة، في ظل الحاجة الماسة إلى إنشاء المستشفى، فيما قال متحدث صحة جازان السابق، نبيل غاوي لـ«عاجل»، في وقت سابق، إنه تم إيقاف المقاول المكلف بالعمل في المستشفى، وأنه جارٍ إنهاء إجراءات وإعادة الطرح العام والترسية.

وكان من المنتظر افتتاح مشروع مستشفى النساء والولادة بجازان في ١٦/٨/١٤٣٨هـ، لكن الفترة السابقة (بحسب غاوي) «شهدت توجيه أكثر من إنذار وتوقيع أكثر من تعهد للمقاول السابق، ونظرًا لعدم التزامه بمراحل التنفيذ تم سحب المشروع وإعادة طرحه، واتخاذ الإجراءات النظامية...»، فيما «تحتاج خطوات إنهاء إجراءات إلى إعادة الطرح العام والترسية نحو ٦ أشهر»، لكن بعد مرور المدة الذى حددها متحدث الصحة السابق لم يتحقق شيء حتى الآن.