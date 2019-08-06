بكوادر مؤهلة.. «الهيئة» تعزِّز مراكز التوجيه في الحج

أكَّد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، رئيس اللجنة الفرعية للعمرة والزيارة بالمنطقة فؤاد بن سعود العمري، أنَّ «الرئاسة» أولت خدمة ضيوف الرحمن جلّ اهتمامها وعنايتها انطلاقًا من كون المملكة قبلة للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وقال العمري، في تصريحات له، إنّ إطلاق المملكة برنامج خدمة ضيوف الرحمن كأحد أهم برامج رؤية المملكة 2030، جاء من منطلق مسؤوليتها نحو خدمة ضيوفها قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ولتُحفِّز كل القطاعات الحكومية المشاركة في ذلك لصياغة أهدافها وخططها التشغيلية وفق هذا البرنامج الاستراتيجي، ومنها تقديم خدمات ذات جودة عالية للحجاج والمعتمرين.

وقال إنَّ «الرئاسة العامة» تتشرّف بخدمة ضيوف الرحمن من خلال المشاركة الفاعلة مع الجهات الحكومية الأخرى الأمنية منها والخدمية لتحقيق أعلى معايير الجودة والإتقان؛ حيث توجت بأهم الشهادات العالمية (شهادة الأيزو) في خدماتها المقدمة لضيوف الرحمن لحج عام 1439هـ، مشدِّدًا على أنَّ هذا التتويج لمخرجات عالية من الخدمات والجودة لضيوف الرحمن كانت أهم أسبابه مدخلات عالية من البرامج والخطط التنفيذية المتقنة التي بدأت مع انتهاء موسم الحج الماضي، وبإشراف اللجنة الفرعية للعمرة والزيارة بمكة المكرمة.

وأوضح أنّ اللجنة تنتظم في عقد مبارك ضمن عدد من اللجان الفرعية واللجان المتخصصة تحت مظلة أمانة الحج بالرئاسة العامة، والتي يشرف عليها الرئيس العام للهيئة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ حيث أصدر توجيهاته بالعمل في المراكز التوجيهية ودعمها بالكوادر المؤهلة شرعيًّا وعلميًّا، مع إجراء جولات ميدانية؛ لدعم البرامج التوجيهية هناك طيلة العام، وهي الفترة التي تُقدّم اللجنة الفرعية للعمرة والزيارة خدماتها لمرتادي وزوار مراكزها التوجيهية في نطاقات جغرافية قد تمتد لتتجاوز مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ لتصل لكل مكان يرتاده الزوار في المنطقة.

Advertisements

ولفت العمري إلى دعم اللجنة بالأعضاء الميدانيين من ذوي الكفاءة العالية شرعيًّا والخبرات الميدانية، والذين يقومون بتوعية وتوجيه مرتادي منطقة جبل النور، جبل ثور، جبل عرفة، مكتبة مكة المكرمة التاريخية، مسجد الجعرانة، ومسجد البيعة، يرافقهم مترجمون لأكثر من 15 لغة؛ لإيصال المعلومة الصحيحة لمرتادي هذه الأماكن وإرشادهم وفق ما جاء في الكتاب والسنة.

وأبان العمري بأنَّ «الرئاسة العامة» خصَّصت سبعة مراكز توجيهية تعمل على مدار الساعة، مزودة بمطبوعات ووسائل لبيان العقيدة والتوحيد وأحكام المناسك والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنهج السلف في تحقيق الأمن الفكري، كما حرصت على توعيتهم بتقديم أرقى الخدمات التوعوية والتوجيهية عبر تطبيقات إلكترونية في أجهزة الهواتف المحمولة، وكذلك أجهزة الخدمة الذاتية في مراكزها التوجيهية ونقاط التوزيع في المشاعر المقدسة وعبر شاشات إلكترونية.

وشدَّد على أنَّ هذه الجهود الموفقة تحظى باهتمام ومتابعة حثيثة من الرئيس العام للهيئة، ودعم لا محدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، وأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل رئيس اللجنة المركزية للحج، في خدمة لضيوف الرحمن؛ لأداء مناسكهم صحيحة كاملة في أمن وطمأنينة.