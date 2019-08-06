صور تسجّل الأجواء الروحانية بين ضيوف الرحمن بالحرم

يكتظ المسجد الحرام هذه الأيام، بحجاج بيت الله الحرام الذين جاؤوا من كل فج عميق؛ ليؤدوا فريضة الحج، وسط منظومة من الخدمات تُنفِّذها جميع الجهات الحكومية والأهلية المتعلقة بخدمة ضيوف الرحمن بتسخيرها لخدمة وفود الرحمن؛ حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.
وقالت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، إنّ أجواءً روحانيةً ينعم بها حجاج بيت الله الحرام هذا العام، ويؤدون المناسك في أمن وأمان، في ظل ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز من خدمات، وما جندته من إمكانات من أجل راحتهم وطمأنينتهم وأداء مناسكهم.
وفي صحن المطاف وساحات وأروقة المسجد الحرام، يحرص حجاج بيت الله الحرام على استثمار هذه الأيام المباركة في الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم، طلبًا للمغفرة من الله عز وجل.
ويعيش ضيوف الرحمن أجواءً إيمانية وروحانية مكنتهم من أداء عباداتهم بيسر وسهولة واطمئنان، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لمتابعة المعتمرين والزوار، وتقديم الخدمات لهم من قِبل الجهات المعنية.
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