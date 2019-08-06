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القيادة تهنّئ الرئيس الحسن واتارا بذكرى استقلال كوت ديفوار

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة لرئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا؛ بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وقالت وكالة الأنباء ، اليوم الثلاثاء، إنَّ الملك أعرب باسمه واسم شعب وحكومة المملكة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس واتارا، ولحكومة وشعب كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، برقية تهنئة مماثلة، عبّر فيها عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الإيفواري، راجيًّا لحكومته وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

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