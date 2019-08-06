هيئة حقوق الإنسان تعيد التذكير بواجبات «الناقل» تجاه حجاج الخارج

أوضحت هيئة حقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، حقوق حجاج الخارج على الناقل، وفقًا لنظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، وذلك في «إنفوجراف» اطلعت عليه «عاجل»، وقالت إنّ الناقل يلتزم بالتضامن مع وكيله بإعادة الحجاج إلى بلادهم، وفقًا للتواريخ المحددة على أن تكون متفقة مع برامج وإشعارات الرحلات التي يقدمها الناقل، بالتضامن مع وكيله للجهات المختصة.

وأضافت: «يعد الناقل في جميع الأحوال، مسؤولًا بالتضامن مع وكيله عن تأمين عودة أي حاج يتخلف عن السفر إلى بلاده لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ وصوله المملكة».

وتابعت: «يلتزم الناقل بالتضامن مع وكيله بتأمين إعاشة الحجاج المتخلفين بسببه وسكنهم عن كل يوم أو جزء منه، ابتداءً من اليوم التالي المحدد أصلًا لسفر الحاج حتى وقت سفره الفعلي، ويكون تأمين الإعاشة والسكن بإشراف وزارة الحج، وفي حالة عدم الوفاء بالالتزام تتولى الوزارة تأمين الإعاشة والسكن لكل حاج عن كل يوم أو جزء منه من مبلغ الضمان البنكي للوكيل».