8 حضانات وروضات بمكة تقدّم خدمات متعددة لأطفال الحجاج

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، تخصيص ثماني حضانات وروضات موسمية لأطفال حجاج بيت الله الحرام بالداخل والخارج، وهي «الإنجاز» بالعزيزية، و«بيتي مسكني» بالعزيزية، و«ضي المضيئة» بالعوالي، و«البرهان» بحي الشوقية، و«أزهار القصر» بالتخصصي، و«غراس الإبداع» بالشرائع، و«جيل الطفولة» بالعدل.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الإدارة قولها، إنَّ مبادرة الحضانات الموسمية تهدف إلى صناعة محاضن تربوية آمنة لأطفال حجاج بيت الله الحرام؛ تقدم فيها كل الخدمات التعليمية والتربوية والصحية والغذائية، على أيدي متخصصات سعوديات في كل المجالات خلال فترة الحج؛ لتصبح نموذجًا على أمل اكتماله في عام 2020 يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة.

من جانبه، صرّح المدير العام لإدارة التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد بن محمد خلف الزائدي، بأنَّ المبادرة تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الإدارة العامة للتعليم بمكة ووزارة الحج والعمرة لحملات حجاج الداخل، وتقديم الرعاية لأطفال الحجاج، وتقديم خدمات نوعية متميزة، وتقديم حضانات وروضات موسمية ومؤسسات تربوية مكملة لدور الأسرة، تُعنى برعاية وتربية الأطفال والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، خلال أداء أهالي الأطفال شعائر الحج والعمرة، مع تقديم برنامج تربوي وصحي.

وأضاف، أنَّ الحضانات والروضات تعد مؤسسات تربوية تقوم على تقديم الرعاية والتعليم لفئات عمرية معينة من سن شهر إلى ست سنوات، في فترة زمنية محددة خلال مواسم الحج لمدة سبعة أيام على مدار 24 ساعة عمل، مشيرًا إلى أنَّ تجهيز الحضانات والروضات مر بمراحل إعداد بلغت 25 أسبوعًا، ونُفِّذت على أيدي كوادر متخصصة ومؤهلة ومدربة تراعي خصائص نمو أطفال الحجيج في هذه المرحلة، هدفها تكاملية العمل بمنظومة واحدة من عدة جهات حكومية على مدار العام تحقق أداء عاليًا من الجودة؛ حيث تقاسم الأدوار والمسؤوليات بين منشآت خدمة حجاج الداخل المشاركة في المبادرة، ومشغلي الحضانات والروضات تحت إشراف الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة.

بدورها، أوضحت مديرة مبادرة الحضانات والروضات الموسمية بتعليم مكة تهاني قدسي، أنّه تمّ إعداد الحضانات والروضات الموسمية وفق منهجية علمية، يتم من خلالها العمل على غرس القيم الإسلامية لدى الطفل وتكوين اتجاهاته الإيجابية وتنمية مهاراته اللغوية والحياتية؛ بإشراف حاضنات مدربات وقادرات على رعاية الأطفال.