إمارة مكة تعلن إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة

| فريق التحرير

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، إيقاف حركة الملاحة البحرية بميناء جدة الإسلامي؛ بسبب سرعة الرياح وتدني مستوى الرؤية الأفقية.



جاء ذلك، حسب بيانٍ صادرٍ عن الإمارة، اطلعت عليه «عاجل»، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

في سياق متصل، نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إلى تعرُّض جدة لرياح سطحية نشطة مثيرة للأترب، مع تدني مدى الرؤية حتى الرابعة عصرًا، وتضمَّن هذا التنبيه المُخصَّص لمنطقة مكة المكرمة كلًا من أضم، الجموم، الخرمة، الطائف، العاصمة المقدسة، القنفذة، الكامل، الليث، المويه، بحرة، تربة، خليص، رابغ، عرفات، مزدلفة، ومنى.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد أصدرت تقريرًا بشأن حالة الطقس- اليوم الثلاثاء- توقّعت فيه هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق بالمملكة.

وأشارت الهيئة إلى أنَّ هذه الحالة المناخية تؤثر على مناطق «جازان، عسير، والباحة»، ومنطقة مكة المكرمة تشمل العاصمة المقدسة والمشاعر، ويمتد تأثيرها للأجزاء الساحلية من تلك المناطق.

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وأوضحت «الأرصاد»، أنَّ هناك استمرارًا لنشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، يمتد تأثيرها إلى وادي الدواسر ومنطقة نجران، وكذلك على السواحل الجنوبية من البحر الأحمر.

وأضافت، أنَّ البحر الأحمر يشهد رياحًا سطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15 - 42 كيلومترًا / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، أمَّا الخليج العربي فيشهد رياحًا سطحية شمالية غربية بسرعة 15 - 38 كيلومترًا / ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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