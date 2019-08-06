بالصور.. مليون و600 ألف ريال تنتظر الفائزين في أضخم مسابقات «غرفة الطائف»

-

أقرت الغرفة التجارية الصناعية بالطائف أضخم برنامج مسابقات وجوائز في المولات المشاركة في مهرجان التسوق الذي تنظمه غرفة الطائف بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، الذي يأتي تزامنًا مع موسم الطائف، الذي يستمر البرنامج حتى نهاية شهر أغسطس الجاري.

ينطلق برنامج المسابقات الذي أقرته الغرفة بتشكيل فريق عمل متكامل، اليوم الثلاثاء، من خلال أسئلة يتم طرحها على زوار المولات، وتوزيع جوائز يومية فورية مختلفة في حينها، خلال شهر كامل، تحدد في النهاية نوع وقيمة الجوائز، التى تصل إلى مليون و600 ألف ريال.

وتشمل الجوائز: (سيارات، وجوالات، وأجهزة أيباد، وقسائم شرائية، وألعاب أطفال، وشواحن متنقلة، وأدوات كهربائية، ومبالغ نقدية، وأجهزة إلكترونية...)، وقدم رئيس مجلس إدارة غرفة الطائف الدكتور سامي العبيدي شكره لكل الرعاة والداعمين للبرنامج.

Advertisements

وتشمل قائمة الداعمين «البندر كلينك، شركة الطائف سما، مرتفعات الهدا، مركز لايت للتصوير...»، وجميع الداعمين لمهرجان التسوق، ولموسم الطائف، مثمنًا التفاعل الكبير من القطاع الخاص ومن المولات المشاركة.

وتضم قائمة المولات «جوري مول، تيرا مول، قلب الطائف، فالي سنتر، سوق العبيكان، النخيل، ومول الطائف الدولي...»، مؤكدًا أن هدف الغرفة من المهرجان، هو دعم الحركة التجارية، والاقتصادية بالطائف، وجذب الزوار للمولات، وتعزيز فكرة التسوق بالترفيه.

وفيما تتزامن هذه الخطوة مع موسم الطائف، فقد نوه العبيدي بجهود هيئة السياحة، والترفيه، وكل الجهات الحكومية المشاركة، التي عملت واجتهدت على موسم الطائف بما يليق بالطائف، كما أشاد العبيدي بجهود فريق مهرجان التسوق بغرفة الطائف.

وأشار إلى أن غرفة الطائف (مجلس الإدارة، والأمانة العامة) تواصل تقديم كل الدعم لخدمة محافظة الطائف، التى أطلقت مهرجان التسوق بالتزامن مع موسم الطائف، الخميس الماضي، ويشمل فعاليات وبرامج متنوعة، إلى جانب برنامج المسابقات الذي أقرته الغرفة.