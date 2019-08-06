حج / البريد السعودي يصدر طابعاً تذكارياً لموسم حج 1440 هـ



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

أصدر البريد السعودي طابعاً تذكاري بمناسبة موسم حج 1440 هـ - 2019 م، تخليداً لهذه المناسبة الإسلامية ، وتعبيراً عن تشرف المملكة لتظل خدمة حجاج بيت الله الحرام شرفاً لها ولكل أبنائها وليظل شعار "خدمة الحاج شرف لنا" هو ما يقود كل عمل تقوم به المملكة لتأكيد فخرها واعتزازها بالمسؤولية التي تحملها من أجل خدمة ضيوف الرحمن.

وصدر الطابع من فئة الثلاثة ريالات، والخمسة ريالات للبطاقة، ليتمكن الحجيج من استخدامه بالطريقة التي يفضلونها، سواء بلصقه على خطابات يرسلونها إلى ذويهم من أرض الحرمين الشريفين، أو يحتفظون بها للذكرى.

ويحمل الطابع صورة للكعبة المشرفة والحجاج يطوفون حولها ، تتوسطه الآية ( وأذن في الناس بالحج ) ، فيما تحلق حمامة فوق الحرم ( في فئة الطابع ) كرمز للسلام الذي تدعو إليه المملكة في كل وقت، وتعبيرا عن السكينة والطمأنينية والأمان التي تسود جموع ضيوف .

كما يحمل الطابع شعار المملكة العربية

// انتهى //

13:49ت م

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منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واسأصدر البريد السعودي طابعاً تذكاري بمناسبة موسم حج 1440 هـ - 2019 م، تخليداً لهذه المناسبة الإسلامية ، وتعبيراً عن تشرف المملكة لتظل خدمة حجاج بيت الله الحرام شرفاً لها ولكل أبنائها وليظل شعار "خدمة الحاج شرف لنا" هو ما يقود كل عمل تقوم به المملكة لتأكيد فخرها واعتزازها بالمسؤولية التي تحملها من أجل خدمة ضيوف الرحمن.وصدر الطابع من فئة الثلاثة ريالات، والخمسة ريالات للبطاقة، ليتمكن الحجيج من استخدامه بالطريقة التي يفضلونها، سواء بلصقه على خطابات يرسلونها إلى ذويهم من أرض الحرمين الشريفين، أو يحتفظون بها للذكرى.ويحمل الطابع صورة للكعبة المشرفة والحجاج يطوفون حولها ، تتوسطه الآية ( وأذن في الناس بالحج ) ، فيما تحلق حمامة فوق الحرم ( في فئة الطابع ) كرمز للسلام الذي تدعو إليه المملكة في كل وقت، وتعبيرا عن السكينة والطمأنينية والأمان التي تسود جموع ضيوف .كما يحمل الطابع شعار المملكة العربية السعودية "السيفين والنخلة"، إلى جانب التاريخين 1440 هـ، و2019 م .// انتهى //13:49ت م0114

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