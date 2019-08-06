

القاهرة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة تحت عنوان "تعزيز صحة المرأة لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030"، خلال الفترة من 11 – 12 سبتمبر المقبل، بمشاركة 30 خبير من مختلف الدول العربية، وبرعاية رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والمجلس القومي المصري للمرأة.

وأوضح مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني في تصريح له اليوم أن أعمال المؤتمر ستتناول الوضع الراهن لإدارة منظومة صحة المرأة في الدول العربية وأثره على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودور التثقيف الصحي والتوعية بالمخاطر الصحية السائدة في المجتمعات العربية في تعزيز صحة المرأة، وقضايا الصحة الإنجابية في الدول العربية (وفيات الأمومة - الزواج المبكر)، فضلًا عن الرعاية الصحية للمرأة في المراحل العمرية المختلفة.

وأضاف أن "المؤتمر سيناقش مؤشرات المتابعة والتقييم لبرامج صحة المرأة، إضافة إلى استراتيجيات إدارة فاعلة لمنظومة برامج صحة المرأة العربية، ودور المؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني في تعزيز برامج صحة المرأة".

// انتهى //

13:47ت م

0111





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مصر تستضيف المؤتمر العربي الأول لصحة المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.