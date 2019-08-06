حج / جمعية زمزم التطوعية تقدم 300 كرسي متحرك لمستشفى منى للطوارئ ومستشفى عرفات العام



جدة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

قدمت جمعية زمزم 300 كرسي متحرك لكل من مستشفى منى للطوارئ ومستشفى عرفات العام بواقع 150 كرسيا متحركا لكل منهما لتوزيعها في مستشفيات المشاعر وذلك انطلاقاً من مذكرة التعاون بين جمعية زمزم للخدمات الصحية التطوعية ومديرية الشؤون الصحية بمكة المكرمة .

وأوضح نائب رئيس مجلس ادارة جمعية زمزم الدكتور عبدالله المطرفي أن هذا العدد من الكراسي هو جزء من مساهمات جمعية زمزم مع الشؤون الصحية بمكة المكرمة مؤكداً حرص الجمعية على المساهمة في خدمة حجاج بيت الله الحرام ضمن إطار مساعي حكومتنا الرشيدة في خدمة ضيوف الرحمن ومشيراً إلى الأثر المتعدي لهذه المبادرة على ماتقدمه مستشفيات المشاعر من خدمات جليلة للحجاج ، داعياً المولى عز وجل أن يجزل المثوبة لكل من بذل وخدم وأكرم ضيوف الرحمن.

// انتهى //

13:42ت م

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