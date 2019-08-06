حج / مكتب الهيئة العامة للرياضة في جازان يشارك بفرقة كشفية بموسم الحج



جيزان 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

يشارك مكتب الهيئة العامة للرياضة بمنطقة جازان بفرقة كشفية في المعسكر التطوعي لخدمة ضيوف الرحمن بمكة المكرمة لحج العام الحالي ، مع باقي فرق مكاتب الهيئة بمتابعة وكالة الهيئة لشئون الشباب والإدارة العامة للنشاطات الشبابية .

وأوضح مشرف النشاطات الشبابية بمكتب الهيئة العامة للرياضة بجازان عقيل صعابي أن الفرقة الكشفية باشرت مهامها بتقديم الخدمات لضيوف الرحمن بالتنسيق مع كافة القطاعات المعنية بتقديم الخدمات للحجيج ، حيث أنهت الفرقة عملية المسح, وآلية الإرشاد, والتفويج, والتعرف عن المواقع من الخرائط لجميع المشاعر المقدسة .

وأضاف أن الشباب المشاركين خضعوا سابقًا لدورة تأهيلية تدربوا خلالها على الإسعافات الأولية وفن التعامل مع الحجاج ، سعيًا لتهيئة الفرقة الكشفية لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

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13:42ت م

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