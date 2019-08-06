السعودية اليوم / بلدي الخرج يجهّز موقعاً مؤقتاً لبيع الأضاحي في غرب مدينة السيح



السيح 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

أعلنت بلدية الخرج تخصيص موقع مؤقت لبيع الأضاحي في غرب مدينة السيح؛ تسهيلاً على المواطنين والمقيمين؛ لشراء أضاحيهم من مواقع قريبة من أحيائهم، وذلك بدءاً

من اليوم، ويستمر لمدة أسبوع.

ويقع سوق الأضاحي المؤقت الذي يضم مسلخاً مركزياً وعدداً من المرافق الخدمية والإدارية، بجوار مسلخ حي الخالدية في غرب السيح بالقرب من طريق الملك سعود ، ويقتصر على باعة المواشي السعوديين والشركات والمؤسسات العاملة في مجال تجارة الماشية.

// انتهى //

13:39ت م

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