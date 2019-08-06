السعودية | رئاسة الحرمين تُهيئ 210 أبواب لخدمة حجاج بيت الله الحرام

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هيأت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي جميع الأبواب والسلالم خلال موسم الحج بالمسجد الحرام البالغ عددها (210) أبواب و (28) سلمًا كهربائيًا و(38) مدخلًا مخصصًا لذوي الاحتياجات الخاصة ، و(7) مداخل مخصصة لدخول النساء ، و(7) جسور, و(7) عبّارات , والمدخل المخصص لدخول الجنائز.

وتعمل إدارة الأبواب بالتعاون مع قوة أمن المسجد الحرام وقوة الطوارئ الخاصة على تحويل مسارات الحجاج والمعتمرين والزوار ، بالإضافة إلى تخصيص بعض الأبواب للخروج فقط ، بعد التأكد من امتلاء المصليات داخل المسجد الحرام.

وخصصت علامات على الأبواب عبارة عن إشارات إذا كانت الإشارة خضراء يدخل المصلين والمعتمرين من بعض الأبواب واذا كانت الإشارة حمراء تعني لا يوجد مكان ، إضافة الى اللوحات الإرشادية بشكل دائم فوق الأبواب ، كما تم وضع قائمة من الأشياء التي يفضل عدم إدخالها ويعمل على تنفيذها العاملين للتأكد من تطبيق الإجراءات كافة .