الأجواء الروحانية تسيطر على الحجاج بالمسجد الحرام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يكتظ المسجد الحرام بحجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة؛ إذ جاؤوا من كل فج عميق ليؤدوا فريضة الحج وسط منظومة من الخدمات سخرتها جميع الجهات الحكومية والأهلية؛ لخدمة وفود الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة.

وينعم حجاج بيت الله الحرام بأجواء روحانية في ظل ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده من خدمات وما جندته من إمكانيات؛ لراحتهم وطمأنينتهم وأدائهم مناسكهم.

ويحرص حجاج بيت الله الحرام في هذه الأيام المباركة على استثمار صحن المطاف وساحات وأروقة المسجد الحرام في الصلاة والدعاء وقراءة القرآن الكريم، طلباً للمغفرة من الله عز وجل.





ويعيش ضيوف الرحمن أجواء إيمانية وروحانية مكنتهم من أداء عباداتهم بيسر وسهولة واطمئنان، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لمتابعة المعتمرين والزوار وتقديم الخدمات لهم من قِبل الجهات المعنية.

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