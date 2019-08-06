صور.. قوة دعم الحرم مجهزة بأحدث الأجهزة لخدمة ضيوف الرحمن

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

رفعت قوات الدفاع المدني ممثلة في قوة دعم الحرم المكي درجة التأهب والاستعداد واتخاذ الإجراءات الوقائية كافة للحد من المخاطر، والتدخل السريع للتعامل معها حفاظًا على سلامة ضيوف الرحمن، حيث يبذل رجال الدفاع المدني جهود إنسانية كبيرة لمساعدة قاصدي بيت الله الحرام من الحجاج لهذا العام، وتوفير الأجواء الإيمانية حتى يتفرغوا لأداء شعائرهم بكل أمن وأمان وراحة واطمئنان.

ويتعامل منسوبو قوة دعم الحرم المكي بكل رحابة صدر، استشعارًا للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في خدمة ضيوف الرحمن وحرصهم على المحافظة على أمن ضيوف الرحمن وحرصهم على تقديم صورة مشرفة لما تبذله الدولة من أجل رعايتهم وتيسير أدائهم لمناسكهم.

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من جانبه، أوضح العقيد الركن سعد بن سعيد الشهراني قائد قوة الدفاع المدني بالحرم المكي الشريف أن قوة الدفاع المدني لدعم الحرم تقوم بالتعامل مع الحالات التي تحتاج إلى تدخل إسعافي بنقلها إلى المراكز الإسعافية داخل الحرم وفي الساحات المحيطة به، استشعاراً للمسؤولية الملقاة على عاتقهم في خدمة ضيوف الرحمن، كما تقوم بأعمال السلامة في حال وجود أي ملاحظات أو مخالفات أو أي شيء يؤثر على سلامة الحاج في هذه الأيام المباركة، ومن ثم يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لها، مشيرا إلى أن العاملين في القوة مجهزون بكافة الوسائل اللازمة التي يحتاجون إليها لنقل الحالات الإسعافية للمراكز المتخصصة، من نقالات وكراسي متحركة وتجهيزات أخرى، كما أن هناك مراكز تابعة للمديرية العامة للدفاع المدني خارج ساحة الحرم يمكن الاستعانة بها عند الحاجة.



وبيَّن الشهراني أن هذه القوة متوزعة عبر عدد من النقاط التي تشمل جميع أجزاء الحرم وأعدادها متفاوتة في كل نقطة، بحسب وضع الزحام في كل نقطة، وجميع العناصر المتواجدين مُدربين ومؤهلين على أعمال الإسعافات وأعمال الدفاع المدني بشكل عام، وقد خضعوا لدورات متخصصة لكافة الأعمال ، مؤكداً جاهزيتهم لتقديم العون والمساعدة لأي حاج يحتاج إلى المساعدة، ويقومون بالتدخل الإسعافي بنقله إلى أقرب مركز صحي إذا تطلب الأمر، موضحا أن أعمال القوة تنتهي حينما يغادر ضيوف الرحمن إلى أراضيهم بكل سلامة.