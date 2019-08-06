، قرقاش: في ظل الجدل والاتهامات.. الأولوية في "اليمن" تبقى لهذا الأمر ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: الهجوم الإرهابي المزدوج في عدن كان رسالة حول مصدر الخطر

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أن الهجوم الإرهابي المزدوج جنوب اليمن رسالةٌ حول مصدر الخطر في البلاد؛ مؤكدًا أولوية مواجهة الانقلاب الحوثي وتنظيم القاعدة.

وقال قرقاش، في تغريدة اليوم عبر حسابه على "تويتر": إن الهجوم الإرهابي المزدوج على قاعدة الجلاء وعدن وتورُّط الحوثي والقاعدة، رسالةٌ واضحة حول مصدر الخطر الأساسي تجاه الاستقرار والحلول السياسية في اليمن؛ لافتًا إلى أنه في ظل الجدل السياسي وسيل الاتهامات، يؤكد هذا الهجوم أن الأولوية تبقى للانقلاب الحوثي والتطرف والإرهاب.

وكان ما لا يقل عن 50 قتيلًا وعشرات الجرحى قد سقطوا في هجومين استهدفا صباح الخميس الماضي عرضًا عسكريًّا ومركز شرطة في محافظة عدن، التي تتخذها الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليًّا، عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعلنت جماعة الحوثيين الإرهابية المدعومة من إيران، مسؤوليتها عن أحد الهجومين؛ مؤكدة أنها استهدفت بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي قصير المدى، عرضًا عسكريًّا في معسكر الجلاء بمديرية البريقة غرب محافظة عدن، قُتل فيه 37 عسكريًّا بينهم قائد اللواء الأول دعم وإسناد العميد منير اليافعي، المكنى بـ"أبو اليمامة"؛ وفقًا لبيان من وزارة الداخلية في حكومة "الشرعية".

وجاء هجوم الحوثيين بعد دقائق من هجوم آخر قُتل فيه 13 جنديًّا بتفجير سيارة مفخخة استهدف مقر شرطة في مديرية الشيخ عثمان بعدن، وأعلن تنظيم "داعش" الإرهابي المسؤولية عنه، يوم الجمعة الماضية.