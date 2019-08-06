- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
سيؤدي 11 ألف مسلم من مقاطعة شينج يانغ الويغورية من شمال غربي الصين، أداء فريضة الحج هذا العام، بناءً على الترتيبات الخاصة للحكومة الصينية.
وبدأ الحجاج الراغبون في رحلتهم إلى مكة المكرّمة من أورومتشي عاصمة المقاطعة؛ حيث تشير التقديرات، إلى تزايد عدد الحجاج الذين يقومون بأداء فريضة الحج من مختلف المناطق الصينية.
وقال رئيس مجموعة شينج يانغ للحج، أبيدولا سيدولا؛ إن عدد المسلمين الصينيين الذين يؤدون فريضة الحج يزداد مع مرور كل عام، في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة للمسلمين عامة، مشيراً إلى أن السلطات في مقاطعة شينج يانغ تسهم في مساعدة الراغبين في الحج وأداء ممارساتهم الدينية.
وأضاف: المسلمون في الصين يتمتعون بحرية دينية كاملة، من المؤسف أن بعض الدول الغربية ووسائل الإعلام الأجنبية منخرطة في اختلاق مخاوف بشأن الحرية الدينية في الصين".
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 12:40 PM
مسؤول: مؤسف أن بعض الدول الغربية تختلق مخاوف بشأن "الحرية الدينية" لدينا
سيؤدي 11 ألف مسلم من مقاطعة شينج يانغ الويغورية من شمال غربي الصين، أداء فريضة الحج هذا العام، بناءً على الترتيبات الخاصة للحكومة الصينية.
وبدأ الحجاج الراغبون في رحلتهم إلى مكة المكرّمة من أورومتشي عاصمة المقاطعة؛ حيث تشير التقديرات، إلى تزايد عدد الحجاج الذين يقومون بأداء فريضة الحج من مختلف المناطق الصينية.
وقال رئيس مجموعة شينج يانغ للحج، أبيدولا سيدولا؛ إن عدد المسلمين الصينيين الذين يؤدون فريضة الحج يزداد مع مرور كل عام، في ظل التسهيلات الكبيرة التي تقدمها حكومة المملكة للمسلمين عامة، مشيراً إلى أن السلطات في مقاطعة شينج يانغ تسهم في مساعدة الراغبين في الحج وأداء ممارساتهم الدينية.
وأضاف: المسلمون في الصين يتمتعون بحرية دينية كاملة، من المؤسف أن بعض الدول الغربية ووسائل الإعلام الأجنبية منخرطة في اختلاق مخاوف بشأن الحرية الدينية في الصين".
، مقاطعة صينية تشجع على الحج .. لن تصدق عدد القادمين منها لأداء الفريضة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر مقاطعة صينية تشجع على الحج .. لن تصدق عدد القادمين منها لأداء الفريضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.