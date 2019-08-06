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واصلت مبادرة طريق مكة عملها وتقديم خدماتها لوفود الحجاج التونسيين المغادرين عبر مطار تونس قرطاج الدولي في العاصمة التونسية.
وقدم الفريق العامل ضمن مبادرة طريق مكة خدماته لنحو 5400 حاج تونسي حتى الآن، من خلال تسهيل إجراءات سفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج هذا العام.
وأثنى الحجاج التونسيون المغادرون، على هذه المبادرة التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ معربين عن سعادتهم بالأخبار التي وصلتهم ممن سبقهم من الحجاج التونسيين إلى المملكة، الذين عبّروا عن فرحتهم بالأريحية التي وجدوها في مطارات الوصول بالمملكة، ومرونة الإجراءات هناك، والتي لم تستمر إلا دقائق معدودة.
من جهته، أكد مشرف فريق مبادرة طريق مكة في مطار تونس قرطاج الدولي، المقدم محمد العتيبي، نجاح مبادرة "طريق مكة"، المطبقة لأول مرة في تونس هذا العام مع مواصلتها لليوم الخامس عشر على التوالي تقديم خدماتها للحجاج التونسيين؛ مشيرًا إلى أن المبادرة قدمت خدماتها لقرابة خمسة آلاف حاج تونسي، أتمت إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة، بداية من إصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة، مرورًا بمنظومة من التسهيلات في إجراءات الجمارك والجوازات، إضافة إلى تيسير المتطلبات الصحية وتنظيم ونقل الأمتعة إلى سكن الحجاج، ومن ثم التوجه مباشرة إلى مقر إقامتهم دون الخضوع للإجراءات الروتينية في المطار.
وقال العتيبي: "إن اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة وفّرت كامل التجهيزات البشرية والفنية من أجل استقبال حجاج بيت الله الحرام قبيل صعودهم للطائرات لفحص وثائق سفرهم وتسجيل بيانات دخولهم بالحاسب الآلي؛ للإسهام في توجههم بإذن الله تعالى- فور وصولهم مطارات المملكة إلى مواقع إقامتهم"؛ متمنيًا لهم أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وراحه واطمئنان، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 12:40 PM
قدمت المساعدة لنحو 5400 حاج تونسي "إجراءات تنتهي خلال عدة دقائق"مبادرة "طريق مكة" تُواصل خدماتها في مطار قرطاج.. تسهيلات ومرونة
واصلت مبادرة طريق مكة عملها وتقديم خدماتها لوفود الحجاج التونسيين المغادرين عبر مطار تونس قرطاج الدولي في العاصمة التونسية.
وقدم الفريق العامل ضمن مبادرة طريق مكة خدماته لنحو 5400 حاج تونسي حتى الآن، من خلال تسهيل إجراءات سفر الحجاج إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك حج هذا العام.
وأثنى الحجاج التونسيون المغادرون، على هذه المبادرة التي وضعتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة حجاج بيت الله الحرام؛ معربين عن سعادتهم بالأخبار التي وصلتهم ممن سبقهم من الحجاج التونسيين إلى المملكة، الذين عبّروا عن فرحتهم بالأريحية التي وجدوها في مطارات الوصول بالمملكة، ومرونة الإجراءات هناك، والتي لم تستمر إلا دقائق معدودة.
من جهته، أكد مشرف فريق مبادرة طريق مكة في مطار تونس قرطاج الدولي، المقدم محمد العتيبي، نجاح مبادرة "طريق مكة"، المطبقة لأول مرة في تونس هذا العام مع مواصلتها لليوم الخامس عشر على التوالي تقديم خدماتها للحجاج التونسيين؛ مشيرًا إلى أن المبادرة قدمت خدماتها لقرابة خمسة آلاف حاج تونسي، أتمت إجراءات سفرهم بكل يسر وسهولة، بداية من إصدار تأشيرات الدخول إلى المملكة، مرورًا بمنظومة من التسهيلات في إجراءات الجمارك والجوازات، إضافة إلى تيسير المتطلبات الصحية وتنظيم ونقل الأمتعة إلى سكن الحجاج، ومن ثم التوجه مباشرة إلى مقر إقامتهم دون الخضوع للإجراءات الروتينية في المطار.
وقال العتيبي: "إن اللجنة الإشرافية لمبادرة طريق مكة وفّرت كامل التجهيزات البشرية والفنية من أجل استقبال حجاج بيت الله الحرام قبيل صعودهم للطائرات لفحص وثائق سفرهم وتسجيل بيانات دخولهم بالحاسب الآلي؛ للإسهام في توجههم بإذن الله تعالى- فور وصولهم مطارات المملكة إلى مواقع إقامتهم"؛ متمنيًا لهم أن يؤدوا مناسكهم بكل يسر وراحه واطمئنان، وأن يعودوا إلى بلادهم سالمين.
، مبادرة "طريق مكة" تُواصل خدماتها في مطار قرطاج.. تسهيلات ومرونة ،
المصدر : الخليج 365
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