، خلال شهر.. "أمانة عسير" تزيل أكثر من 5 ملايين م2 تعديات ،

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قامت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي، بحملة موسعة لمحاصرة المعتدين؛ حيث سجلت الحملة إزالة أكثر من 5 ملايين م2 لتعديات على أراضٍ حكومية، وشملت الحملة كافة مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها أزالت ما يزيد على 5 ملايين م2 من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراضٍ حكومية في مواقع متفرقة من منطقة عسير؛ في إطار الحملات التي تشنها الأمانة وبلدياتها التابعة لمواجهة أي اعتداءات على الممتلكات العامة.
وأشار الحميدي إلى أن الحملات التي شنتها الأمانة وبلدياتها قد شملت كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة؛ فيما بيّن أن فِرَق الرقابة تقوم بجولات مستمرة للتأكد من الإنشاءات السكنية والتجارية الجاري تنفيذها، والاطلاع على المستمسكات الشرعية وتراخيص البناء النظامية، وفي حال رصد أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية يتم إزالتها بشكل فوري تطبيقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، وتعاميم إمارة منطقة عسير ووزارة الشؤون البلدية والقروية التي تنص على سرعة التعامل مع كل الإحداثيات والتعديات غير النظامية مع تطبيق الأنظمة بحق المعتدين.
وأكد أن الأمانة ماضية في تطبيق أقصى العقوبات البلدية بحق المعتدين، عبر محاصرة التعديات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، وسيتم التعامل بحزم تجاهها، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 12:40 PM
ضمن الحملات التي تشنها الأمانة وبلدياتها لمواجهة أي إحداثاتخلال شهر.. "أمانة عسير" تزيل أكثر من 5 ملايين م2 تعديات
قامت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها خلال الشهر الماضي، بحملة موسعة لمحاصرة المعتدين؛ حيث سجلت الحملة إزالة أكثر من 5 ملايين م2 لتعديات على أراضٍ حكومية، وشملت الحملة كافة مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.
وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أن الأمانة وبلدياتها أزالت ما يزيد على 5 ملايين م2 من الإحداثات على مواقع مختلفة لأراضٍ حكومية في مواقع متفرقة من منطقة عسير؛ في إطار الحملات التي تشنها الأمانة وبلدياتها التابعة لمواجهة أي اعتداءات على الممتلكات العامة.
وأشار الحميدي إلى أن الحملات التي شنتها الأمانة وبلدياتها قد شملت كافة مدن ومحافظات ومراكز المنطقة؛ فيما بيّن أن فِرَق الرقابة تقوم بجولات مستمرة للتأكد من الإنشاءات السكنية والتجارية الجاري تنفيذها، والاطلاع على المستمسكات الشرعية وتراخيص البناء النظامية، وفي حال رصد أي تعدٍّ على الأراضي الحكومية يتم إزالتها بشكل فوري تطبيقًا للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، وتعاميم إمارة منطقة عسير ووزارة الشؤون البلدية والقروية التي تنص على سرعة التعامل مع كل الإحداثيات والتعديات غير النظامية مع تطبيق الأنظمة بحق المعتدين.
وأكد أن الأمانة ماضية في تطبيق أقصى العقوبات البلدية بحق المعتدين، عبر محاصرة التعديات التي أحدثها المخالفون على الأراضي الحكومية، وسيتم التعامل بحزم تجاهها، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة.
، خلال شهر.. "أمانة عسير" تزيل أكثر من 5 ملايين م2 تعديات ،
المصدر : الخليج 365
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