، طلقتان اخترقتا جسده واستُشهد 5 من أصدقائه .. حاج يتذكّر "فاجعة المدينة الهادئة" ،

محمد بن مسعود - الدمام - يحل وزوجته ضيفين على برنامج خادم الحرمين .. ويروي: 7 دقائق تغيّر بعدها كل شيء

تحدث حاج عن تفاصيل نجاته من الموت في "حادث نيوزيلندا" بعد أن اخترقت طلقات الإرهابي الذي اقتحم المسجد جسده وتسبّبت في استشهاد 5 من أصدقائه.

وفي التفاصيل تحدث الحاج شحاتة السيناري؛ لـ "الخليج 365"، خلال استضافته لأداء فريضة الحج ضمن ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمتابعة الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بقوله: "حضرت للمسجد في وقت مبكر لأداء صلاة الجمعة وبعد أن اعتلى خطيب المسجد، المنبر وبدأ في الخطبة ما هي إلا نحو سبع دقائق حتى سمعنا إطلاق نار، ولم يكن في الحسبان أبداً أن ذلك عمل إرهابي؛ لكون مدينة كرايست تشيرتش مدينة هادئة جداً وتعد من أفضل مدن العالم من ناحية الأمن".

وتابع: "بعد الطلقات النارية الكثيفة وتغطية الدخان المسجد حاولنا الخروج من الباب بأسرع وقت للحديقة التي تقع خلف المسجد وحدث تزاحم عند الباب فلم يستطع أحدٌ الخروج من البابين".

وأضاف: "تعرّضت لطلقتيْن إحداهما في الحوض والأخرى استقرت في عظمة الفخذ كسرته وقطعت العصب، كما تسبّب الحادث الإرهابي في استشهاد 5 من أصدقائي.

واختتم الحاج "السيناري"؛ بتقديم جزيل الشكر لحكومة خادم الحرمين، على مواقفها الإنسانية ودعمها الإسلام ونصرة المسلمين وتخفيف مصابهم بمنحه فرصة أداء فريضة الحج هو وزوجته.