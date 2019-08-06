حج / مركز صحي 23 بعرفات يكمل استعداده لخدمة ضيوف الرحمن



منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

أوضحت "الصحة" أن المركز الصحي رقم 32 في مشعر عرفات في كامل جاهزيته كبقية المراكز الصحية الأخرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتقديم الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام في يوم عرفه.

ويستقبل المركز الذي حاز على جائزة التميز على مراكز مشعر عرفات العام الماضي, ضيوف الرحمن بكادر من الممارسين الصحيين والفنيين والإداريين يبلغ عددهم نحو 15 موظفاً.

ويعمل المركز بنظام المعلومات الصحية الخاص بعملية تسهيل العلاج، وتنظيم خدمة المرضى وسهولة صرف الأدوية، وكذلك عملية الإحصاء لعدد المراجعين.

ويقوم المركز بعملية الفرز المرئي مروراً بالغرف المخصصة للإجهاد الحراري، وضربات الشمس, بالإضافة إلى غرفة إنعاش قلبي رئوي مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية، إضافة إلى منطقة مخصصة لعزل حالات اشتباه الأمراض التنفسية الخطرة، تعتمد على خطط تم تطبيقها على المركز، مثل خطط الإخلاء والطوارئ وخطة التعامل مع الازدحام.

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12:38ت م

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