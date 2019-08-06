السعودية اليوم / أمين السعودية اليوم الجامعة العربية يدين الحادث الإرهابي الذي وقع بالقاهرة



القاهرة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع يوم الأحد الماضي أمام معهد الأورام في شارع كورنيش النيل بالقاهرة، وأدى إلى مقتل واصابة عدد من المواطنين.

ونقل مصدر بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعازي أبو الغيط باسمه ونيابة عن الأمانة العامة لمصر قيادةً وحكومةً وشعباً، ودعواته للمولى عز وجل أن يسكن الضحايا فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يُنعم على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكد وقوف جامعة الدول العربية وتضامنها الكامل مع مصر في حربها المستمرة ضد الإرهاب، مثمنا الدور الذي تقوم به القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المعنية في مصر لصون الاستقرار والسلم.

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12:24ت م

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