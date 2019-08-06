حج / تنمية الداير تشارك بفرقتي جوالة لخدمة الحجيج



الداير بني مالك 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

تشارك جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الداير بني مالك في معسكرات الخدمة العامة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بموسم الحج للعام الحالي 1440هـ، وذلك بتنظيم وإشراف من جمعية الكشافة العربية

وأوضح قائد الجوالة علي بن محمد المالكي أن جوالة اللجنة تسهم بفرقتين مع بقية الفرق المشاركة في تنظيم وإدارة الحشود خلال موسم الحج، وتقديم المساعدة للحجاج وإرشادهم وتسهيل أدائهم لمناسك الحج.

وكان أفراد الجوالة باللجنة قد باشروا مهامهم الميدانية بأعمال المسح الميداني لجمع المعلومات الميدانية، حتى يتمكنوا فيما بعد من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع الجهات المختصة.

// انتهى //

11:31ت م

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الداير بني مالك 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واستشارك جوالة لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمحافظة الداير بني مالك في معسكرات الخدمة العامة لضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بموسم الحج للعام الحالي 1440هـ، وذلك بتنظيم وإشراف من جمعية الكشافة العربية السعودية وأوضح قائد الجوالة علي بن محمد المالكي أن جوالة اللجنة تسهم بفرقتين مع بقية الفرق المشاركة في تنظيم وإدارة الحشود خلال موسم الحج، وتقديم المساعدة للحجاج وإرشادهم وتسهيل أدائهم لمناسك الحج.وكان أفراد الجوالة باللجنة قد باشروا مهامهم الميدانية بأعمال المسح الميداني لجمع المعلومات الميدانية، حتى يتمكنوا فيما بعد من القيام بعملية إرشاد التائهين بالتعاون مع الجهات المختصة.// انتهى //11:31ت م0051

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