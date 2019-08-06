شكرا لقرائتكم فيديو.. مشهد مهيب لامتلاء صحن المطاف بضيوف الرحمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-06 فيديو.. مشهد مهيب لامتلاء صحن المطاف بضيوف الرحمن متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة وثق مقطع فيديو مشهداً مهيباً لامتلاء صحن المطاف ومسارات الطواف في الأدوار العلوية بالحرم المكي عن آخرها بحجاج بيت الله الحرام. Advertisements وأظهر المقطع، حسن التنظيم والإدارة حيث يتم الطواف بسلاسة ويسر في ظل منظومة متكاملة من الخدمات توفرها حكومة خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن. يذكر أنه ما زالت وفود الحجاج تتوافد على مكة المكرمة من كل بقاع الأرض؛ بغرض أداء فريضة الحج، وسط جهود مكثفة من الجهات المعنية لتوفير كل سُبل الراحة والتيسير لضيوف الرحمن.









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