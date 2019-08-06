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2019-08-06 فيديو.. سرقة سیارة تركھا صاحبھا في وضع التشغیل بجدة متابعات الخليج 365 - جدة وثق مقطع فیديو متداول، حـادثة سرقة سیارة تركها صاحبها في وضع التشغیل، قیل إنها في محافظة جدة. Advertisements وظهر خلال المقطع الذي وثقته كامیرا مراقبة نزول السارق، من سیارة بیضاء اللون من نوع “هیونداي”، وفي ثوانٍ معدودة فتح باب السيارة وركبها وفر بها من الموقع، مستغلاً ترك صاحبها لها في وضع التشغیل.









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