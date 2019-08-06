مسك الخيرية تعلن بدء التقديم ببرنامج مسك البنك السعودي الفرنسي

2019-08-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت مؤسسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية (مسك الخيرية) عن بدء التقديم في (برنامج مسك البنك السعودي الفرنسي لحديثي التخرج)، من مرحلة البكالوريوس أو الماجستير في (كافة التخصصات مقبولة)، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

نبذة عن البرنامج:

1- مسمى البرنامج (برنامج مسك البنك السعودي الفرنسي لحديثي التخرج).

2- الموقع (أكاديمية البنك السعودي الفرنسي).

3- التاريخ (نوفمبر 2019م).

4- المدة (12 شهراً).

5- الفئة المستهدفة (الطلاب والطالبات السعوديون حديثو التخرج).

تفاصيل البرنامج

– يقدم البرنامج رحلة تعليمية ثريّة تحوي مجموعة من التحديات والتقييمات القائمة على السيناريوهات الواقعية، حيث يلزم المشارك إلى إكمالها بنجاح للانتقال إلى المرحلة التالية.

ينقسم البرنامج إلى أربع مراحل رئيسية، وهي:

1- التفعيل:

– يتم في المرحلة الأولى تفعيل التعلم من خلال التعرف على أساسيات المصرفية والأسواق المالية، حيث سيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات للعمل على المشاريع وتسليمها في نهاية البرنامج.

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2- التطوير:

– تركز المرحلة الثانية على تطوير المهارات التجارية والتمويلية والتحليلية لدى المشاركين، بالإضافة إلى صقل سلوك العمل الجماعي وتعزيز قدرات التواصل لديهم.

3- التعزيز

– تركز المرحلة الثالثة على تعزيز المهارات الفنية الأساسية التي تشمل الائتمان وإدارة المخاطر وتمويل الشركات وإدارة الاستثمار؛ بالإضافة إلى تطوير المهارات الاحترافية في التفكير الإبداعي والاستباقي وحل المشكلات.

4- الترسيخ

– خلال الأسبوعين الأخيرين من البرنامج، سيُكمل المشاركون مشاريعهم التي تشجعهم على التفكير الإبداعي والعمل ضمن مجموعات مختلفة التخصصات ودمج كل ما تعلموه خلال البرنامج.

المؤهلات والمتطلبات:

1- حديثي التخرج من مرحلة البكالوريوس أو الماجستير في (كافة التخصصات مقبولة).

2- معدل تراكمي لا يقل عن 3 من 4 أو ما يعادله.

3- التمكن من اللغة الإنجليزية.

4- مقالة كتابية (300-700 كلمة) (لمَ ترغب في المشاركة في البرنامج؟).

طريقة التقديم:

– لمزيد من المعلومات وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا