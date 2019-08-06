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ميليشيات الحوثي الإرهابية تُكثِّف خروقاتها وتدفع بتعزيزات في الحديدة
متابعات الخليج 365 - واس
تواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، تكثيف خروقاتها للهدنة والمساعي الأممية، بتصعيدها القتالي في محافظة الحديدة- غربي اليمن.
وقال موقع “سبتمبر نت”؛ الناطق باسم وزارة الدفاع اليمنية، “دفعت ميليشيا الحوثي المتمردة ضمن عمليات تصعيدها بتعزيزات قتالية نحو مديرية حيس- جنوبي المحافظة، بالتزامن مع قصفٍ مكثّفٍ على مواقع قوات الجيش اليمني ومنازل المواطنين في مناطق متفرقة من المديرية”.
وأضاف الموقع أن ميليشيا الحوثي شنّت قصفاً مكثفاً بمختلف أنواع الأسلحة والمدفعية الثقيلة، على مواقع وتمركز قوات الجيش الوطني شرق المديرية وشمالها.
وفي مدينة الحديدة قصفت الميليشيا مواقع قوات الجيش اليمني شرق مدينة الصالح ومواقع أخرى محيطة، واستخدمت الميليشيا قذائف مدفعية الهاون الثقيل من عيار 120 وقذائف مدفعية من عيار 82 وقذائف الهاوزر، وسلاح “البيكا” وأسلحة رشاشة متوسطة من عيار 12.7 وعيار 14.5، كما استخدمت الميليشيا عمليات القنص لجنود وأفراد قوات الجيش الوطني في المناطق نفسها.
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