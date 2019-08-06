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الان تتابع الولايات المتحدة تصنف الصين بدولة “تتلاعب بالعملة” والان مع التفاصيل
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في تحول مفاجيء للسياسة الأمريكية
واشنطن - وكالات - الخليج 365
صنفت الولايات المتحدة رسميا الصين، الإثنين، بأنها دولة تتلاعب بالعملة، واتهمت بكين بإضعاف اليوان في وقت تتصاعد الحرب التجارية بين الدولتين.
وجاءت الخطوة الأميركية عقب سماح الصين، في وقت سابق الإثنين، لعملتها بالانخفاض إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار، خلال عقد تقريبا، ما تسبب بإطلاق الرئيس دونالد ترامب وابلا من التغريدات الغاضبة.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، إن الوزير ستيفن منوتشين “وبموافقة الرئيس ترامب صنف الصين دولة تتلاعب بالعملة”.
وانخفض اليوان إلى ما دون 7 مقابل الدولار، الإثنين، بعد أيام على إعلان ترامب عن خطط لزيادة الرسوم الجمركية على مزيد من السلع الصينية المستوردة بقيمة 300 مليار دولار، متهما بكين بعدم الوفاء بالتزاماتها في المفاوضات لإنهاء النزاع التجاري المستمر منذ عام بين الدولتين.
وتمثل الخطوة تحولا مفاجئا في السياسة الأميركية.
وكان ترامب قد خاض حملته الانتخابية مع وعود بإعلان الصين دولة تتلاعب بالعملة، لكن منذ توليه الرئاسة امتنع عن القيام بذلك حتى أمس الإثنين.
ونتيجة لذلك سيدعو منوتشين صندوق النقد الدولي إلى “إلغاء المزايا التنافسية غير العادلة التي خلقتها الإجراءات الصينية الأخيرة”، بحسب وزارة الخزانة.
وكانت وزارة الخزانة قد أدرجت الصين في آخر تقاريرها على “لائحة مراقبة”، الدول العرضة لمراقبة دقيقة، بسبب ممارساتها الخاصة بالعملة.
وسجلت العملة الصينية استقرارا اليوم الثلاثاء.
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