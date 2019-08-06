محمد بن مسعود - الدمام - أعربا عن أطيب التمنيات لحكومة وشعب كوت ديفوار بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الحسن واتارا؛ رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس الحسن واتارا؛ معبراً عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. 06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 10:39 AM أعربا عن أطيب التمنيات لحكومة وشعب كوت ديفوار Advertisements برقيتان من الملك وولي العهد لـ "الحسن واتارا" برقيتان من الملك وولي العهد لـ "الحسن واتارا" بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس الحسن واتارا؛ رئيس جمهورية كوت ديفوار، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة للرئيس الحسن واتارا؛ معبراً عن أطيب التهاني، وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. الكلمات المفتاحية ، برقيتان من الملك وولي العهد لـ "الحسن واتارا" ،

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