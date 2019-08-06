صحفية سعودية: إسرائيل لم تطلق علينا رصاصة ولن أزور أماكن يتواجد فيها فلسطينيين

قالت الصحفية والكاتبة السعودية سكينة المشيخص، في تصريحات لقناة إسرائيلية إن المملكة " لم تلتمس أي عدواة من إسرائيل"، معتبرة أن" السلام معها ليس خسارة بل مكسب للجميع".

وأضافت المشيخص لقناة "كان" العبرية: " ليس هناك أي عداوة بين "إسرائيل" والسعودية، بل هناك تطابق واضح بين مواقف إسرائيل ودول الخليج حول الخطر الإيراني تجاه الشرق الأوسط".

وذكرت الصحفية السعودية أن " إسرائيل لم تطلق علينا أي رصاصة ولم تزرع أي شبكات تجسس في بلادنا"، مطالبة بالسلام معها.

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وتابعت:" أعتقد أن دول الخليج ستقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في القريب المنظور وعلى الأرجح سلطنة عمان والإمارات والسعودية والبحرين ستقوم بذلك قريبا".

وأكدت المشيخص تلقيها دعوة من وزارة الخارجية الإسرائيلية للمشاركة في وفد الإعلاميين العرب الذي زار إسرائيل مؤخرا، موضحة أنه لم يتسن لها المشاركة.

وأشارت المشيخص إلى أنها تخطط لزيارة إسرائيل في المستقبل، مؤكدة أنها لن تزور أماكن يتواجد فيها عرب فلسطينيين، وذلك بسبب الاعتداء على الناشط السعودي في المسجد الأقصى.