طلقة خاطئة من “شوزن” تُنهي حياة طفل بالسابعة في تبوك

توفي الطفل فارس خلف البلوي (7 سنوات)، من قرية البريكة التابعة لمنطقة تبوك، عقب إصابته بطلقة من سلاح «شوزن» كان يلهو به. وأوضحت مصادر أن رصاصة خرجت من سلاح الـ«شوزن» الذي كان يلعب به الطفل فارس، وأصابت وجهه؛ ما أدى لوفاته. وأكد أحد المقربين من أسرة الطفل أن والد الطفل فارس دخل في حالة نفسية سيئة، بعد وفاة ابنه، الذي أنهى الصف الأول الابتدائي مؤخرًا.

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