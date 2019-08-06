“العمل” تكشف تفاصيل مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور السعوديين في “نطاقات”

كشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، تفاصيل مسودة قرار تعديل آلية احتساب أجور العاملين السعوديين في برنامج “نطاقات”، ودعت المواطنين والمهتمين للمشاركة بملاحظاتهم.

عامل بدوام جزئي

وأوضحت المسودة، أن احتساب السعودي بواقع عامل واحد، شرط ألا يقل أجره الشهري عن 4000 ريال، ويحسب مَن أجره 2000 ريال بنصف عامل ولا يحسب من يقل راتبه عن 2000 ريال. وأشارت إلى أن احتساب العامل بدوام جزئي بنصف عامل سعودي، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات الاجتماعية وبحد أدنى للأجر الشهري قدره 2000 ريال وألا يحسب في نسبة التوطين لدى أكثر من كيانين.

الطالب السعودي

وبحسب المسودة، يحتسب الطالب السعودي، نصف عامل سعودي، شريطة تسديد اشتراكات التأمينات وبحد أدنى للأجر الشهري 2000 ريال، وألا يكون محسوبا في كيان آخر. ويشترط لاحتساب الطالب في نطاقات عدم تجاوز عدد العاملين الطلاب لدى الكيان 10% من عدد العاملين السعوديين فيه، ومن تجاوز هذه النسبة يحسب بصفر في نسبة التوطين، باستثناء أنشطة المطاعم لتكون النسبة 40%.

ذوي الإعاقة

ونصت المادة 12 على أن يتم احتساب العامل السعودي من ذوي الإعاقة القادر على العمل في نسبة التوطين عن 4 عمال سعوديين لصالح الكيان، وبحد أدنى للأجر 4000 ريال، وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى كيان آخر. وذكرت المسودة، أن العمل بهذا القرار سيتم ابتداء من 6/ 5/ 1441هـ وينشر في الجريدة الرسمية وفي موقع الوزارة ويدرج ضمن وثيقة دليل العمل لبرنامج نطاقات.