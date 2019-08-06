النيابة العامة تحذر من جمع التبرعات في الحج دون تصريح: جريمة موجبة للتوقيف

:



.

أكدت النيابة العامة، أن الحج عبادة مقدسة، مشيرة إلى أن استغلاله في جمع التبرعات النقدية أو العينية بدون تصريح من الجهة المختصة موجب للمساءلة الجزائية، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

وقالت في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”، اليوم الإثنين: “يحظر جمع التبرعات النقدية أو العينية لأي جهة كانت وبأي وسيلة أو الإعلان عنها أو الدعوة إليها بدون تصريح من الجهة المختصة، ويعرض من يقوم بها أو يستجيب لها للمساءلة الجرائية”.

