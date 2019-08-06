البطل السعودي في لعبة البلياردو “خالد الغامدي” يتوج ببطولة أميركا المفتوحة للناشئين متجاوزاً 7 لاعبين دون خسارة

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حقق لاعب المنتخب السعودي للبلياردو خالد الغامدي بطولة أميركا المفتوحة للناشئين في مسابقة الثماني كرات والتي أقيمت بمدينة لاس فيغاس الأميركية بعدما قدم مباريات رائعة تجاوز خلالها 7 لاعبين في جميع الأدوار التي لعبها في البطولة دون أي خسارة تسجل ضده في إنجاز عالمي يسجل باسم المملكة العربية السعودية.

البطل الغامدي يبلغ من العمر 14 عاماً وهو ابن من أبناء المنطقة الشرقية في حي أحد بمدينة الدمام ، حقق أيضا المركز الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة للناشئين للتسع كرات في لاس فيغاس.

وقد أشادت بإنجازه صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة وهنأت البطل الغامدي عبر حسابها في تويتر وقد تم تكريمه من قبل إدارة مدرسته رواد السلام المتوسطة ومن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية.

جدير بالذكر أن البطل السعودي خالد الغامدي بدأ مسيرته في لعبة البلياردو عن طريق ممارسة اللعبة بأحد الصالات القريبة من منزله بالدمام ثم التحق بالاتحاد السعودي للبلياردو وحصل على العديد من الألقاب محلياً وخليجياً وعربياً حتى وصل إلى العالمية وتوج ببطولة أميركا المفتوحة للناشئين في مسابقة الثماني كرات وهو أحد العناصر المهمة في المنتخب السعودي لفئة الكبار يستعد الآن للمشاركة في بطولة كأس العالم للناشئين بقبرص في شهر نوفمبر المقبل.





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