بعد تمكن مستخدم من تجاوز الحظر.. “واتساب” تعلن وقف هذه الخاصية نهائيا

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أعلنت منصة “واتساب” للتراسل الفوري، وقف خاصية تخزين الصور الشخصية للأصدقاء بشكل كامل، وذلك بعد توصل أحد المستخدمين لحيلة تجاوز بها الحظر التي تفرضه الشركة عليها.

ورغم أن الشركة أعلنت قبل عدة أشهر إيقاف إمكانية تخزين الصور الشخصية للأصدقاء عن طريق الضغط على صورة المستخدم ثم تخزينها على الجهاز خاصة على أنظمة تشغيل “ios”، إلا أنها فوجئت بتمكن أحد المستخدمين من التحايل على هذا المنع، باستخدام خاصية 3D-Touch، وشاركها على موقع “تويتر”.

ودفعت تلك الخدعة المسؤولين عن تطبيق “واتساب”، إلى وقف هذه الخاصية تماما على كل أنظمة التشغيل، إلا أن بعض المستخدمين أكدوا أنه ما زال بإمكانهم تحقيق نفس الهدف باستخدام خاصية “سكرين شوت”.

