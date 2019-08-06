منى 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واستقع جمهورية النيجر في قلب الساحل الأفريقي وهي المنطقة الانتقالية بين ساحل غرب أفريقيا المداري والصحراء الكبرى وتحدها من الشمال الجزائر وليبيا ومن الشرق تشاد ومن الجنوب نيجيريا وبنين ومن الغرب مالي .وتعد منطقة شمال النيجر جزءًا من الصحراء الكبرى حيث تنتشر فيها المساحات الصخرية والرملية الشاسعة مع وجود بعض الواحات , ويتميز مناخ النيجر بتباين مواسمه وهو حار عموماً وتهب الرياح الرملية الجافة من الصحراء في فصل الخريف فيما تتكون التضاريس من سهول وكثبان متموجة في الجنوب وتلال في الشمال .وتبلغ المساحة الإجمالية لجمهورية النيجر 1267000 كيلومتر مربع وعاصمتها نيامي , وأهم المدن فيها زندر ومارادي وتاهوا , واللغة الرسمية الفرنسية , والعملة الوطنية فرنك الاتحاد المالي الأفريقي ،فيما يبلغ عدد السكان‌ بحسب إحصاء عام 2018م نحو 22 مليون نسمة.// يتبع //10:44ت م0025

حج / من دول العالم الإسلامي / جمهورية النيجر // إضافة أولى واخيرة

ويمثل التعدين أحد أهم النشاطات الاقتصادية في النيجر وخصوصا استخراج وتصدير اليورانيوم حيث تعد تلك الصناعة التي تسهم فيها الشركات الأجنبية مصدراً رئيساً للدخل , إضافة إلى الموارد الطبيعية الرئيسة الأخرى أهمها الفحم وخام الحديد والقصدير والفوسفات .

وتتمثل المنتوجات الزراعية في الجلود والقطن والذرة والسرغوم‌واللوبيا والمنيهوت .

ويؤثر تكرار الجفاف واتساع نطاق التصحر بصورة سلبية على نشاط تربية الماشية في حين تتركز الصناعات التحويلية في تجهيز السلع الغذائية مثل تكرير السكر والتخمير وحلج القطن ‌.

وتتركز الصادرات الرئيسة لجمهورية النيجر في خام اليورانيوم والماشية واللوبيا والقطن والبصل , أما الواردات الرئيسة فهي السلع الاستهلاكية والمواد الأولية وأجزاء المكائن والنفط .

وبلغ الناتج المحلى الإجمالي حسب أسعار السوق الجارية عام 2018م ( 9.24 ) مليارات دولار , فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي للفرد لنفس العام 380 دولاراً تقريبا.

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