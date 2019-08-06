السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية كوت ديفوار بذكرى استقلال بلاده



جدة 5 ذو الحجة 1440هـ الموافق 6 أغسطس 2019م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية

// انتهى //

10:25ت م

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جدة 5 ذو الحجة 1440هـ الموافق 6 أغسطس 2019م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية ، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية كوت ديفوار الشقيق اطراد التقدم والازدهار.// انتهى //10:25ت م0017

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