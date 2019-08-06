شكرا لقرائتكم فيديو.. حاجة إندونيسية تروي تجربتها عبر مبادرة طريق مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-08-06 فيديو.. حاجة إندونيسية تروي تجربتها عبر مبادرة طريق مكة متابعات الخليج 365 - الرياض نشر حساب التواصل الحكومي عبر “تويتر”، مقطع فيديو لحاجة من إندونيسيا روت تجربتها في الحج لهذا العام عبر مبادرة طريق مكة. Advertisements وعبرت الحاجة رومياتي من إندونيسيا عن سعادتها الغامرة بهذه التسهيلات وهذا التطور الكبير الذي تشهده المملكة في شتى المجالات، لاسيما تسهيل إجراءات الحجاج عبر مبادرة طريق مكة. وروت الحاجة رومياتي تجربتها في الحج قبل 48 عاماً؛ حيث كانت تأتي إلى المملكة بالبواخر حيث كانت تستغرق رحلة الحج فترة طويلة، مقارنة بسهولة الإجراءات اليوم عبر مبادرة طريق مكة وتطور خدمات الحج والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من شتى الجنسيات والبلدان.









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