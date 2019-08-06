- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم تداول تعلن بدء التقديم للرجال والنساء في برنامج تطوير الخريجين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تداول تعلن بدء التقديم للرجال والنساء في برنامج تطوير الخريجين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بدء التقديم (للرجال والنساء) في (تداول لتطوير الخريجين – GDP) لعام 2020/2019م، مدة البرنامج (تسعة أشهر) بدوام كامل، يقام البرنامج التدريبي في مدينة الرياض، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
مسمى البرنامج:
– تداول لتطوير الخريجين لعام 2020/2019م.
نبذة عن البرنامج:
– مدته 9 أشهر.
– يقام البرنامج في مدينة الرياض.
المسارات التدريبية:
1- قسم الإيداع.
2- قسم الإدراج.
3- قسم المبيعات.
4- قسم الأسواق.
5- قسم التنظيم.
6- قسم الموارد البشرية.
7- قسم أمن المعلومات.
8- قسم استراتيجية الشركة وأداءها.
9- قسم تطوير تقنية المعلومات.
التخصصات:
1- القانون.
2- المالية.
3- المحاسبة.
4- التسويق.
5- أمن المعلومات.
6- إدارة الأعمال.
7- المبيعات.
8- الإدارة العامة.
9- هندسة الحاسب الآلي.
10- هندسة البرمجيات.
11- هندسة الشبكات.
12- نظم المعلومات الإدارية.
13- الأمن السيبراني.
14- أو ما يعادلها من التخصصات ذات الصلة.
المزايا والتعويضات:
1- راتب شهري حسب المؤهل كما يلي:
– 12,350 ريالاً سعودياً لدرجة البكالوريوس.
– 14,000 ريال سعودي لدرجة الماجستير.
2- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.
3- تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج، الأطفال)
4- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
5- إجازات رسمية مدفوعة الأجر.
شروط التقديم
1- أن يكـون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- التفرغ التام.
3- أن يكون المتقدم أو المتقدمة حاصلاً على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعات معتمدة أو معادلة من وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في التخصصات الموضحة أعلاه.
4- أن يكون المتقدم أو المتقدمة متمكناً من اللغة الانجليزية.
5- عند إعداد طلبك، تأكد من إعطاء التفاصيل الكاملة للمشاريع ذات الصلة والخبرة العملية.
الطلبات:
* لا بد من تقديم الوثائق التالية:
1- نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.
2- نسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج.
3- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
4- نسخة من اختبار قدرات الجامعيين (قياس)، إن وجد.
5- نسخة من درجة اختبار اللغة الإنجليزية، إن وجد.
6- نسخة من الشهادات المهنية (SOCPA, CME, CPA, CFA)، إن وجدت.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الثلاثاء 2019/08/06م.
طريقة التقديم:
التقديم سيكون من خلال الرابط أدناه (سيخضع طلبك للمراجعة و بعدها يتم الاختيار):
اضغط هنا
كانت هذه تفاصيل خبر تداول تعلن بدء التقديم للرجال والنساء في برنامج تطوير الخريجين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.