، 18 فريقاً و9 لجان يرصدون ويعالجون الظواهر السلبية بالحرم ،

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قالت الإدارة العامة للشؤون الخدمية برئاسة الحرمين ممثلة بإدارة معالجة الظواهر السلبية، إنها شكّلت (18) فريقاً ميدانياً، و(9) لجان لرصد الملاحظات ومعالجتها والعمل على الحد منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ولجنة الظواهر السلبية بإمارة منطقة مكة المكرّمة والجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام؛ لمصادرة ما معهم من أدوات مخالفة وتحويل الحالات إلى الجهات الأمنية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية طارق المالكي؛ أن إدارة معالجة الظواهر السلبية كوّنت (18) فرقة لمنع قص الشعر في جميع أدوار المسعى، خاصةً منطقة المروة، و(9) لجان تقوم بجولات ميدانية بعامة المسجد الحرام، ويأتي عمل الفرق واللجان على مدار الساعة لمنع هذه الظواهر والقضاء عليها، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
18 فريقاً و9 لجان يرصدون ويعالجون الظواهر السلبية بالحرمصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-06
قالت الإدارة العامة للشؤون الخدمية برئاسة الحرمين ممثلة بإدارة معالجة الظواهر السلبية، إنها شكّلت (18) فريقاً ميدانياً، و(9) لجان لرصد الملاحظات ومعالجتها والعمل على الحد منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ولجنة الظواهر السلبية بإمارة منطقة مكة المكرّمة والجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام؛ لمصادرة ما معهم من أدوات مخالفة وتحويل الحالات إلى الجهات الأمنية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية طارق المالكي؛ أن إدارة معالجة الظواهر السلبية كوّنت (18) فرقة لمنع قص الشعر في جميع أدوار المسعى، خاصةً منطقة المروة، و(9) لجان تقوم بجولات ميدانية بعامة المسجد الحرام، ويأتي عمل الفرق واللجان على مدار الساعة لمنع هذه الظواهر والقضاء عليها، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
09:44 AM
تمنع قص الشعر في جميع أدوار المسعى .. مصادرة وجهات أمنية
قالت الإدارة العامة للشؤون الخدمية برئاسة الحرمين ممثلة بإدارة معالجة الظواهر السلبية، إنها شكّلت (18) فريقاً ميدانياً، و(9) لجان لرصد الملاحظات ومعالجتها والعمل على الحد منها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة ولجنة الظواهر السلبية بإمارة منطقة مكة المكرّمة والجهات الأمنية في قيادة أمن المسجد الحرام؛ لمصادرة ما معهم من أدوات مخالفة وتحويل الحالات إلى الجهات الأمنية؛ ليتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكد مدير إدارة معالجة الظواهر السلبية طارق المالكي؛ أن إدارة معالجة الظواهر السلبية كوّنت (18) فرقة لمنع قص الشعر في جميع أدوار المسعى، خاصةً منطقة المروة، و(9) لجان تقوم بجولات ميدانية بعامة المسجد الحرام، ويأتي عمل الفرق واللجان على مدار الساعة لمنع هذه الظواهر والقضاء عليها، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المعتمرين، وتمكينهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
، 18 فريقاً و9 لجان يرصدون ويعالجون الظواهر السلبية بالحرم ،
المصدر : الخليج 365
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