، "مستشفى الأنصار" بالمدينة يجري ١٦ عملية مفصل صناعي للحجاج ،

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قام فريق جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الأنصار، بإجراء ١٦ عملية جراحية لكسر عنق عظمة الفخذ واستبدال مفصل صناعي للحوض، التي كانت تعيق الحركة بالنسبة للمرضى، ضمن الخدمات التي يقدمها المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن.
وبعد إجراء المرضى للعمليات والخضوع لبرنامج العلاج الطبيعي أصبح بإمكانهم القيام والحركة مباشرة واستكمال أداء مناسك الحج، فيما عبّر عددٌ منهم عن شكرهم للفريق الطبي المعالج والكوادر العاملة بالمستشفى التي سخرت الطاقات والإمكانات كافة لتوفير أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة، الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي؛ في تصريح سابق، أن الخدمات الصحية من الخدمات الرئيسة التي تعنى وتهتم بخدمة ضيوف الرحمن وسلامة صحتهم، وأولتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- جل الاهتمام من عناية ورعاية لهذه المدينة المقدّسة، مضيفاً أن توجيهات أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، توفير أفضل الإمكانات الطبية والوقائية لتقديمها إلى ضيوف الرحمن.
"مستشفى الأنصار" بالمدينة يجري ١٦ عملية مفصل صناعي للحجاجصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-08-06
قام فريق جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الأنصار، بإجراء ١٦ عملية جراحية لكسر عنق عظمة الفخذ واستبدال مفصل صناعي للحوض، التي كانت تعيق الحركة بالنسبة للمرضى، ضمن الخدمات التي يقدمها المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن.
وبعد إجراء المرضى للعمليات والخضوع لبرنامج العلاج الطبيعي أصبح بإمكانهم القيام والحركة مباشرة واستكمال أداء مناسك الحج، فيما عبّر عددٌ منهم عن شكرهم للفريق الطبي المعالج والكوادر العاملة بالمستشفى التي سخرت الطاقات والإمكانات كافة لتوفير أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة، الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي؛ في تصريح سابق، أن الخدمات الصحية من الخدمات الرئيسة التي تعنى وتهتم بخدمة ضيوف الرحمن وسلامة صحتهم، وأولتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- جل الاهتمام من عناية ورعاية لهذه المدينة المقدّسة، مضيفاً أن توجيهات أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، توفير أفضل الإمكانات الطبية والوقائية لتقديمها إلى ضيوف الرحمن.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440
08:59 AM
بأفضل الإمكانات الطبية .. وضمن الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن
قام فريق جراحة العظام والمفاصل بمستشفى الأنصار، بإجراء ١٦ عملية جراحية لكسر عنق عظمة الفخذ واستبدال مفصل صناعي للحوض، التي كانت تعيق الحركة بالنسبة للمرضى، ضمن الخدمات التي يقدمها المستشفى لخدمة ضيوف الرحمن.
وبعد إجراء المرضى للعمليات والخضوع لبرنامج العلاج الطبيعي أصبح بإمكانهم القيام والحركة مباشرة واستكمال أداء مناسك الحج، فيما عبّر عددٌ منهم عن شكرهم للفريق الطبي المعالج والكوادر العاملة بالمستشفى التي سخرت الطاقات والإمكانات كافة لتوفير أفضل الخدمات الطبية لضيوف الرحمن.
وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنوّرة، الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي؛ في تصريح سابق، أن الخدمات الصحية من الخدمات الرئيسة التي تعنى وتهتم بخدمة ضيوف الرحمن وسلامة صحتهم، وأولتها حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله- جل الاهتمام من عناية ورعاية لهذه المدينة المقدّسة، مضيفاً أن توجيهات أمير منطقة المدينة المنوّرة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، توفير أفضل الإمكانات الطبية والوقائية لتقديمها إلى ضيوف الرحمن.
، "مستشفى الأنصار" بالمدينة يجري ١٦ عملية مفصل صناعي للحجاج ،
المصدر : الخليج 365
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