سعر الذهب اليوم في السعودية يواصل ارتفاعاته وتوقعات الفترة المقبلة

استمر سعر الذهب اليوم في السعودية في الارتفاع وبشكل مستقر حيث لم تحدث أمس أي تذبذبات في سوق الصاغة بالمملكة العربية، مما يؤكد أن هناك حركة تصاعدية وسوف تستمر بنسبة كبيرة الفترة المقبلة، حيث بدأت منذ أسبوع تقريبًا بعد أن شهدت عمليات التداول عدم استقرار في أسعار المعدن الأصفر في البيع والشراء، حيث كان هناك ارتفاع ثم هبوط والعكس في نفس اليوم وفي التالي له يحدث ذات السيناريو، حتى كسر سعر الذهب عيار 24 حاجز 172 ريال سعودي وانطلقت الأسعار بعدها في جميع وحداته وبنفس المعدلات.

سعر الذهب اليوم في السعودية 6-8

سجل سعر الذهب اليوم في أسواق المملكة العربية تصاعدًا جديدًا حيث ارتفعت قيمة عيار 24 بمعدل 27 هللة عن تلك التي بدأ التداول عليها أمس، فقد كان سعر الجرام منه يساوي 176.29 ريال سعودي، بينما ارتفع اليوم الثلاثاء السادس من أغسطس ليسجل 176.56 ريال، ونفس الحال لبقية وحدات الذهب، فيتضح الأمر كذلك في عيار 21 الذي حدثت في أسعار زيادة 23 هللة، وهي ذات المعدل تقريبًا كما هو موضح في جدول الأسعار المعروض في الأسفل.

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وتشير توقعات الفترة المقبلة أن اسعار الذهب في السعودية سوف تستمر على الأقل على تلك المعدلات التي وصلت إليها حتى انتهاء فترة عيد الأضحى المبارك في نهاية الأسبوع المقبل، ومن بعدها يبدأ الترقب لاتجاه حركة السوق ويمكنكم الإطلاع على سعر الذهب اليوم في السعودية من خلال الجدول التالي.