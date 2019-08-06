حج / تعليم مكة المكرمة يخصص ثمان حاضنات تربوية موسمية لخدمة أطفال حجاج بيت الله الحرام



مكة المكرمة 05 ذو الحجة 1440 هـ الموافق 06 أغسطس 2019 م واس

خصصت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ثمان حضانات وروضات موسمية لأطفال حجاج بيت الله الحرام بالداخل والخارج ، وهي حضانة الإنجاز بالعزيزية، و حضانة بيتي مسكني بالعزيزية وروضة ضي المضيئة بالعوالي وروضة البرهان بحي الشوقية وحضانة أزهار القصر بالتخصصي وروضة غراس الإبداع بالشرائع وروضة جيل الطفولة في العدل .

وتهدف مبادرة الحضانات الموسمية لصناعة محاضن تربوية آمنة لأطفال حجاج بيت الله الحرام تقدم فيها الخدمات التعليمية والتربوية والصحية والغذائية كافة على أيدي متخصصات سعوديات في المجالات كافة خلال فترة الحج لتصبح نموذج نتطلع لاكتماله في عام 2020 يتوافق مع مستهدفات التحول الوطني ورؤية المملكة.

وأوضح المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد خلف الزائدي أن مبادرة الحضانات والروضات الموسمية تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ووزارة الحج والعمرة لحملات حجاج الداخل وتقديم الرعاية لأطفال الحجاج وتقديم خدمات نوعية متميزة وتقديم حضانات وروضات موسمية ومؤسسات تربوية، مكملة لدور الأسرة، تُعنى برعاية وتربية الأطفال والحفاظ على أمنهم و سلامتهم خلال أداء أهالي الأطفال شعائر الحج و العمرة مع تقديم برنامج تربوي وصحي.

وأضاف الدكتور الزائدي أن الحضانات والروضات تعد مؤسسات تربوية تقوم على تقديم الرعاية والتعليم لفئات عمرية معينة من( سن شهر إلى 6 سنوات) في فترة زمنية محددة خلال مواسم الحج لمدة سبعة أيام على مدار 24 ساعة عمل ، مشيراً إلى أنه تجهيز الحضانات والروضات مر بمراحل إعداد بلغت 25 أسبوعاً ونفذت على أيدي كوادر متخصصة ومؤهلة ومدربة تراعي خصائص نمو أطفال الحجيج في هذه المرحلة، هدفها تكاملية العمل بمنظومة واحدة من عدة جهات حكومية على مدار العام تحقق أداء عالي من الجودة حيث تقاسم الأدوار والمسؤوليات بين منشآت خدمة حجاج الداخل المشاركة في المبادرة، ومشغلي الحضانات والروضات، تحت إشراف الإدارة العامة لتعليم منطقة مكة المكرمة.

من جانبها أوضحت مديرة مبادرة الحضانات والروضات الموسمية بتعليم مكة تهاني قدسي أنه تم إعداد الحضانات والروضات الموسمية وفق منهجية علمية، يتم من خلالها العمل على غرس القيم الإسلامية لدى الطفل وتكوين اتجاهاته الإيجابية وتنمية مهاراته اللغوية والحياتية بإشراف حاضنات مدربات وقادرات على رعاية الأطفال .

// انتهى //

09:22ت م

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