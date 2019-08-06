شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تخصص رابط جديد لحجاج قطر بعد حجب الدوحة للسابق والان مع التفاصيل
أعلنت وزارة الحج والعمرة عن تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج https://qatar1440.haj.gov.sa، وذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج.
وأكدت الوزارة في بيان صحفي لها نشرته الوكالة السعودية: «مواصلة المملكة في تهيئة كافة السبل لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني المملكة عن تقديم كافة التسهيلات لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء».
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