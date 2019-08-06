، الإنذار المبكر ينبّه 9 مناطق بينها الرياض ،

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نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ونجران، والرياض، والحدود الشمالية، وتبوك) من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن كلًّا من عسير والباحة تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية وسيول؛ فيما نبهت الهيئة عسير من جديد لحالة من الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.
وخصت الأرصاد مناطقَ: (عسير، ومكة المكرمة، ونجران، والرياض) بتنبيه متقدم لحالة أتربة مثارة، تشمل في مكة المكرمة: (الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية)، وتبدأ في التاسعة صباحًا، وتنتهي في السابعة مساء؛ فيما تشمل في الرياض السليل ووادي الدواسر، وتبدأ مع التاسعة وتنتهي مع الثامنة مساء.
وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بتعرض الحدود الشمالية وتبوك والرياض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية، تشمل في الرياض الدوادمي والسليل والعاصمة الرياض ورماح وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ مع الواحدة والنصف ظهرًا، وتنتهي مع التاسعة مساء.
وأضافت الهيئة أن منطقة المدينة المنورة تتعرض لحالة من السحب الرعدية الممطرة تشمل المهد ووادي الفرع، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثامنة مساء؛ بينما تشهد نفس الفترة أمطارًا رعدية بمكة المكرمة في كل من الخرمة والقنفذة والكامل والليث وتربة ورنية.
06 أغسطس 2019 - 5 ذو الحجة 1440 08:44 AM
حالات مناخية متفاوتة تستمر لمساء اليوم
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، مناطق: (جازان، وعسير، والباحة، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ونجران، والرياض، والحدود الشمالية، وتبوك) من حالات مناخية متفاوتة.
ولفتت الهيئة العامة للأرصاد، عبر النظام الآلي لـ#الإنذار_المبكر، إلى أن كلًّا من عسير والباحة تشهد حالة من الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية وسيول؛ فيما نبهت الهيئة عسير من جديد لحالة من الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية.
وخصت الأرصاد مناطقَ: (عسير، ومكة المكرمة، ونجران، والرياض) بتنبيه متقدم لحالة أتربة مثارة، تشمل في مكة المكرمة: (الخرمة، والمويه، وتربة، ورنية)، وتبدأ في التاسعة صباحًا، وتنتهي في السابعة مساء؛ فيما تشمل في الرياض السليل ووادي الدواسر، وتبدأ مع التاسعة وتنتهي مع الثامنة مساء.
وفي تنبيه آخر، أفادت الهيئة بتعرض الحدود الشمالية وتبوك والرياض لحالة من الرياح النشطة والأتربة المثارة المصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية، تشمل في الرياض الدوادمي والسليل والعاصمة الرياض ورماح وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ مع الواحدة والنصف ظهرًا، وتنتهي مع التاسعة مساء.
وأضافت الهيئة أن منطقة المدينة المنورة تتعرض لحالة من السحب الرعدية الممطرة تشمل المهد ووادي الفرع، من الثانية عشرة ظهرًا حتى الثامنة مساء؛ بينما تشهد نفس الفترة أمطارًا رعدية بمكة المكرمة في كل من الخرمة والقنفذة والكامل والليث وتربة ورنية.
، الإنذار المبكر ينبّه 9 مناطق بينها الرياض ،
المصدر : الخليج 365
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