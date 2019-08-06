- 1/2
- 2/2
كشفت بلدية محافظة العارضة شرق منطقة جازان لـ"سبق" حقيقة ما يتم تداوله عن وجود خزان ماء بمطل المحافظة، تصدر منه أصوات مخيفة، يُقال إنها لـ"الجن"، ونفت ذلك موضحة أنه لا يوجد في الحديقة خزان من الصبة والخرسانة كما هو ظاهر في مقطع الفيديو، وإنما يوجد خزان آخر من نوع "فايبر".
وكان رواد تطبيق "واتساب" قد تداولوا مقطع فيديو لخزان ماء مفتوح، أشاروا إلى أنه يقع في حديقة مطل محافظة العارضة، تصدر منه أصوات مرعبة من الداخل، قالوا إنها لـ"الجن"، وكان يوجد مجموعة من الأشخاص يرددون آيات من القرآن الكريم؛ وهو ما أثار حالة من الخوف لمرتادي المطل الذي يقصده الكثير من سكان المحافظة وخارجه، قبل أن تنفي "البلدية" الأمر.
تشيرنوبل : جولة في مدينة الأشباح
من Microsoft news
إنضم الآن لخدمة أخبار واتساب المجانية للحصول على أخبار جديدة من خلال تطبيق واتساب أرسل "اشتراك" ل
من مصر 00201025198165
من السعودية 00966532159578
من الخليج وبلاد الشام 00971504893881
تأكد من حفظ الرقم في جهات الاتصال الخاصة بك لتفعيل الخدمة
كانت هذه تفاصيل خبر بلدية "العارضة" تكشف حقيقة الأصوات المرعبة الصادرة من خزان "المطل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.